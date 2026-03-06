Am heutigen Freitag findet das Matthiae-Mahl im Hamburger Rathaus statt. Es ist ein traditionelles Festmahl, das es schon seit über 600 Jahren gibt. Hunderte geladene Gäste aus Kultur, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft werden am Abend erwartet. Ab 19 Uhr wird Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) die ersten Gäste in Empfang nehmen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Heimatschutz: Junge Bundeswehr-Rekruten üben Dienst an der Waffe in Putlos06.03.2026 11:09 Uhr
Junge Soldat:innen üben gerade in Schleswig-Holstein den Dienst an der Waffe. Sie sind erst seit wenigen Wochen bei der Bundeswehr und zum ersten mal im Biwak auf...
Präsident des Bundesverfassungsgerichts besucht Bremer Schule05.03.2026 16:23 Uhr
Am Donnerstag gab es hohen Besuch aus Karlsruhe in Bremen. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, hat die Gesamtschule Ost in der Hansestadt besucht. Dort hat er...
Zukunftslabor Kunststoff: Neue Ausstellung im Phaeno in Wolfsburg05.03.2026 14:11 Uhr
Kunststoff gilt eher als nicht nachhaltig und schlecht für die Umwelt. Aber Kunststoff ist auch in vielen Bereichen unseres Lebens unverzichtbar. Genau damit beschäftigt sich eine neue...
Unterricht ohne Smartphone: Schüler in Northeim schließen ihre Handys ein05.03.2026 14:09 Uhr
Handyverbote an Schulen werden aktuell immer wieder diskutiert. Die Oberschule Northeim (Niedersachsen) geht seit Februar 2026 einen etwas anderen Weg. Die Schüler:innen müssen ihr Handy „eintüten“ und...
Der HVV gibt Workshop zum Thema Zivilcourage05.03.2026 11:12 Uhr
Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) hat eine Kampagne für mehr Sicherheit gestartet und bietet in diesem Zusammenhang einen Workshop mit dem Titel „Zivilcourage“ an. Dort lernt man, wie...
Wikingeck in Schleswig: Kreis fordert mehr Geld vom Bund und klagt vor Gericht04.03.2026 17:22 Uhr
Der Kreis Schleswig-Flensburg (Schleswig-Holstein) klagt gegen die Bundesregierung. Der Bund erklärt sich nicht bereit, mehr als 2,8 Millionen Euro der Kosten für die Sanierung des Schleswiger „Wikingecks“...