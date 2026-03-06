Am heutigen Freitag findet das Matthiae-Mahl im Hamburger Rathaus statt. Es ist ein traditionelles Festmahl, das es schon seit über 600 Jahren gibt. Hunderte geladene Gäste aus Kultur, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft werden am Abend erwartet. Ab 19 Uhr wird Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) die ersten Gäste in Empfang nehmen.