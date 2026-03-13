Der norddeutsche Schriftsteller Siegfried Lenz wäre am 17. März 100 Jahre alt geworden. Der Wahlhamburger gilt als einer der bedeutendsten deutschen Autoren der Nachkriegszeit. Aus diesem Anlass wird der 2014 verstorbene Ehrenbürger der Hansestadt vielerorts gewürdigt. Auch die Hamburger Kammerspiele erinnern an den Schriftsteller: Sie bringen seinen Roman Der Überläufer erstmals auf die Bühne. Lenz hatte den Antikriegsroman bereits 1951 geschrieben. Doch der Verlag lehnte eine Veröffentlichung im Nachkriegsdeutschland ab – der Stoff galt damals als zu brisant. Erst 2016 erschien das Buch posthum. Die Geschichte erzählt von einem deutschen Soldaten, der gegen Ende des Zweiten Weltkriegs zur Sowjetunion überläuft. Jetzt, im Jahr von Lenz’ 100. Geburtstag, wird der Roman erstmals als Theaterstück inszeniert.