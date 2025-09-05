Der Landesbauerntag in Rendsburg ist ein traditioneller Termin, bei dem Vertreter:innen der Landwirtschaft Klartext reden und der Landwirtschaftsminister stellvertretend für die Landesregierung Schleswig-Holsteins zuhört. Beim Landesbauerntag 2025 haben beide Seiten gezeigt: es geht auch gemeinsam im Dialog. Landespolitik und Landwirtschaft haben sich zum Beispiel bei den Themen Düngemittelrecht und Gänseabschuss bereits aufeinander zubewegt. Ein Schwerpunktthema am Freitag war die Nutzung und der Schutz von gesunden Böden.