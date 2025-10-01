Schon als Kind träumte die Bremerhavenerin Lieselotte Bunnenberg von einer Karriere auf der Bühne. Unter ihrem Künstlernamen Lale Andersen wurde die Sängerin mit dem Lied Lili Marleen weltberühmt. Das Packhaustheater im Bremer Schnoor widmet ihr nun ein eigenes Stück: „Lale, Lili, Marleen – das Leben der Lale Andersen“. Die Premiere findet am 3. Oktober statt.