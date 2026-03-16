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Niedersachsen ist laut neuer Kriminalstatistik etwas sicherer als im Jahr zuvor. Innenministerium und Landespolizei zählten 2025 rund 507.000 Straftaten, rund 23.000 weniger als im Vorjahr. Trotzdem gibt es auch problematische Entwicklungen: Die Zahl der Fälle häuslicher Gewalt stagniert trotz verschiedener Maßnahmen. Zudem nehmen Messerangriffe weiter zu. Das könnte auch erklären, warum viele Menschen die Sicherheitslage im Land deutlich kritischer wahrnehmen.

Über die neuen Erkenntnisse hat SAT.1 REGIONAL-Reporterin Antonia Wellmann mit Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) gesprochen.

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