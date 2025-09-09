In Bremerhaven (Bremen) hat am Dienstag die „Disney Adventure“ angelegt. Das Kreuzfahrtschiff wurde in Wismar gebaut und soll nun in Bremerhaven fertiggestellt werden. Um die Lloyd-Werft zu erreichen, muss es allerdings die nächsten Tage noch ein kompliziertes Manöver durch eine Schleuse absolvieren. Mit fast 350 Metern Länge ist es das bislang größte in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff. Den ersten richtigen Einsatz soll es dann im Dezember haben.