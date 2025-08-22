Am Wochenende wird Hannover (Niedersachsen) zum Mekka für Macher:innen und Tüftler:innen. Im HCC findet ab Samstag die „Maker Faire“ statt. Eine Veranstaltung, in der Technikfans und Kreative voll auf ihre Kosten kommen können. Am Freitagabend haben die ersten Ausstellenden ihre Stände aufgebaut.