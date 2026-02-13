Der Design-Campus der HAW (Hochschule für Angewandte Wissenschaften) in Hamburg verwandelt sich gerade in eine Ausstellungsfläche rund um Mode, Textilien, Bekleidung und Kunst. Bei der Opening Night am Donnerstagabend präsentierten die Studierenden der Studiengänge Kostüm- und Modedesign ihre Abschlussarbeiten des Semesters. In selbst gestalteten Performances haben die angehenden Kostüm-Designer:innen ihren gewohnten Arbeitsplatz hinter der Bühne verlassen und ihre Werke selbst vorgestellt. Und auch die vom Publikum sehnsüchtig erwartete Modenschau der Modedesign-Student:innen war ein voller Erfolg. Am Freitag und am Samstag finden weitere Vorstellungen statt.
