Einem Staatsanwalt aus Hannover (Niedersachsen) wird laut Anklage Bestechlichkeit vorgeworfen. Er soll eine Drogenbande mit wichtigen Informationen versorgt haben. Der Gerichtsprozess nähert sich dem Ende. Am heutigen Mittwoch wurden die Abschlussplädoyers gehalten.
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