In einem brisanten Justizfall aus Hannover (Niedersachsen) ist am Freitag das Urteil gefallen. Der Staatsanwalt Yashar G. hatte Infos aus seinen Ermittlungen an eine Drogenband weitergegeben. Dafür muss er nun wegen Bestechlichkeit und des Verrats von Dienstgeheimnissen für acht Jahre und sechs Monate ins Gefängnis.