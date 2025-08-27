Zwei Polizisten aus Hannover (Niedersachsen) haben ihre Position zu ihren Gunsten ausgenutzt und immer wieder Drogenhändler kontrolliert, ihnen Geld abgenommen und es in die eigene Tasche gesteckt. Das Landgericht Hannover hat den 34-jährigen Michael M. am Mittwoch nun zu vier Jahren und seinen 50-jährigen Kollegen Marc H. zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt.