Zwei Polizisten aus Hannover (Niedersachsen) haben ihre Position zu ihren Gunsten ausgenutzt und immer wieder Drogenhändler kontrolliert, ihnen Geld abgenommen und es in die eigene Tasche gesteckt. Das Landgericht Hannover hat den 34-jährigen Michael M. am Mittwoch nun zu vier Jahren und seinen 50-jährigen Kollegen Marc H. zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Neue Explosionen im Hamburger Hafen – Container in Flammen27.08.2025 14:46 Uhr
Seit Montag kämpft die Feuerwehr gegen den Großbrand im Hamburger Hafen an. Das Feuer war am Montagnachmittag in einer Lagerhalle ausgebrochen. Mehrere Gebäude eines Logistikunternehmens sind niedergebrannt....
Schwerer Verkehrsunfall: A28 bei Oldenburg-West in beide Richtungen gesperrt27.08.2025 09:11 Uhr
Nach einem schweren Verkehrsunfall mit einem Schwertransport bleibt die A28 zwischen den Anschlussstellen Oldenburg-West und Haarentor (Niedersachsen) weiterhin in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung werde voraussichtlich bis...
Tödlicher Zugunfall in Bremen: 19-Jähriger stirbt26.08.2025 16:22 Uhr
In Bremen-Burglesum kam es an einem Bahnübergang am Dienstagmorgen zu einem tödlichen Unfall. An einem beschrankten Bahnübergang wurde ein Auto von einem Zug erfasst. Der 19-jährige Fahrer...
Verdacht auf Brandstiftung: Hunderte Strohballen in Wangels in Flammen26.08.2025 15:26 Uhr
Am frühen Dienstagmorgen sind in Wangels im Kreis Ostholstein (Schleswig-Holstein) wieder hunderte Strohballen in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand. Es war bereits die dritte Brandnacht in Folge....
Entführungsprozess: Christina Block will keine Fragen der Nebenklage beantworten26.08.2025 10:39 Uhr
Vor dem Hamburger Landgericht wurde am Dienstag der Prozess um die Steakhouse-Erbin Christina Block und eine mögliche Kindesentführung fortgesetzt. Es war der Tag der Nebenklage, der Anwalt...
Landeskriminalamt Niedersachsen: Beleidigungen nehmen weiter zu26.08.2025 09:03 Uhr
Die Anzahl von Beleidigungen in Niedersachsen nimmt immer weiter zu. Dies zeigen Zahlen des Landeskriminalamts. Die registrierten Fälle stiegen von rund 23.500 im Jahr 2023 auf etwa...