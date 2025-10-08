Der Zukunftsentscheid war am Mittwoch Thema in der Hamburgischen Bürgerschaft. Die Initiative „Hamburger Zukunftsentscheid“ will erreichen, dass die Hansestadt bereits bis 2040 klimaneutral wird und damit schneller als der Senat es ursprünglich geplant hat. Bis Sonntag können rund 1,3 Millionen Hamburgerinnen und Hamburger abstimmen, rund 340.000 Stimmen sind bereits per Brief eingegangen. Am Sonntagabend wird ausgezählt.