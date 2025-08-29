Die Sommerferien in Hamburg neigen sich so langsam dem Ende zu. Der Kletterwald Hamburg in Meiendorf bietet die Möglichkeit, noch etwas an der frischen Luft zu erleben. In bis zu zehn Metern Höhe kann geklettert und balanciert werden – mitten im Grünen. Die SAT.1 REGIONAL-Reporterinnen Amelie Harmgarth und Elisa Voigt haben es geschafft, alle Parcours zu meistern.