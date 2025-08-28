Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

Seit fast 50 Jahren gehört die „Littorina“ fest zum Kieler Stadtbild. Der Forschungskutter ist seit 1975 für die Wissenschaft auf den Meeren unterwegs. Noch immer wird das Schiff intensiv genutzt – vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung ebenso wie von der Universität in Kiel. Hier werden unter anderem neue Forschungstaucher:innen ausgebildet.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video02:38 Min.

Guinness World Records: Polizist aus Hamburg will mit Trampolin-Slam Dunk Weltrekord knacken

28.08.2025 11:50 Uhr

Am 29. und 30. August läuft jeweils um 20:15 Uhr live in Sat.1 „Guinness World Records – die große Show der Weltrekorde“. Einer der Teilnehmenden, die am...

Video02:37 Min.

Vogelpflegestation im Wildpark Eekholt päppelt Vögel aus ganz Schleswig-Holstein auf

27.08.2025 16:28 Uhr

In der Vogelpflegestation im Wildpark Eekholt gibt es derzeit jede Menge zu tun: Greifvögel, Singvögel, aber auch Seevögel werden dort mühselig wieder aufgepäppelt. Es sind Fundtiere aus...

Video02:28 Min.

Letztes Sommer-Aufbäumen: Menschen genießen Sonnenstrahlen in Bremen

27.08.2025 16:27 Uhr

Der Sommer verabschiedet sich in Norddeutschland so langsam für dieses Jahr. 187 Stunden schien die Sonne im vergangenen Monat in Bremen – ein schlechter Schnitt für Hochsommer....

Video04:19 Min.

Bundesverdienstkreuz: Barsinghäuser seit fast 60 Jahren als Rettungsschwimmer im Einsatz

27.08.2025 14:09 Uhr

Mehr als drei Millionen Menschen engagieren sich in Niedersachsen ehrenamtlich. Zum Beispiel auch Rettungsschwimmer:innen bei der DLRG. Hartmut Vaje aus Barsinghausen (Niedersachsen) ist einer von ihnen und...

Video04:00 Min.

Übernachten in einem historischen Zug im Hotel Bahnhof Lechtrup-Merzen

27.08.2025 11:49 Uhr

In Niedersachsen gibt es einige besondere Schlafgelegenheiten – zum Beispiel das Hotel Bahnhof in Lechtrup-Merzen. Es bietet Gästen die Möglichkeit, in einem Zugwaggon zu schlafen und sich...

Video02:30 Min.

Junggesellenversteigerung beim Brokser Heiratsmarkt

26.08.2025 17:15 Uhr

Am heutigen Dienstag ist der letzte Tag des Brokser Heiratsmarkts in Bruchhausen-Vilsen (Niedersachsen) und der endet traditionell mit der großen Junggesellenversteigerung. Die Auktion ist ein Partygag und...

Zur Startseite