Seit fast 50 Jahren gehört die „Littorina“ fest zum Kieler Stadtbild. Der Forschungskutter ist seit 1975 für die Wissenschaft auf den Meeren unterwegs. Noch immer wird das Schiff intensiv genutzt – vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung ebenso wie von der Universität in Kiel. Hier werden unter anderem neue Forschungstaucher:innen ausgebildet.