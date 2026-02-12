Am 1. Januar 2001 verschwand die 15-jährige Katrin Konert spurlos, nachdem sie am Abend die Wohnung ihres Freundes in Bergen an der Dumme (Niedersachsen) verlassen hatte. Hunderte Polizist:innen, Spürhunde, Helikopter kamen bei der Suche nach der Vermissten zum Einsatz – doch jede Spur verlief im Nichts. Bis heute ist ungeklärt, was ihr in jener Nacht widerfahren ist. Die Ermittler:innen haben die Hoffnung bis heute nicht aufgegeben. Für entscheidende Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen, wurde inzwischen eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Salzgitter: Polizei nimmt Minderjährigen nach Schulräumung fest12.02.2026 12:15 Uhr
Nach einem Hinweis zu einer möglicherweise verdächtigen Person an einer Schule in Salzgitter (Niedersachsen) hat die Polizei einen Minderjährigen gefasst. Der Junge befinde sich nicht mehr an...
Tödlicher Unfall in Wilhelmsburg: Hafenbahn-Übergang nun rund um die Uhr gesichert12.02.2026 09:08 Uhr
Die Hamburger Hafenbehörde HPA hat Konsequenzen aus dem tödlichen Zusammenstoß einer Lok der Hafenbahn mit einem Linienbus gezogen. An dem unbeschrankten Bahnübergang unterhalb der Köhlbrandbrücke sind seit...
Hasspost gegen Hannovers Oberbürgermeister? 57-jähriger Facebook-Nutzer freigesprochen11.02.2026 16:22 Uhr
Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) lässt sich Drohungen und Beleidigungen in sozialen Medien nicht ohne weiteres gefallen. Strafrechtlich relevante Posts werden angezeigt. Am heutigen Mittwoch allerdings wurde...
Bauernhaus in Stuhr in Brand: 100 Einsatzkräfte kämpfen gegen Feuer11.02.2026 15:18 Uhr
Die Feuerwehren im Kreis Diepholz (Niedersachsen) mussten in der Nacht zu Mittwoch mit rund 100 Einsatzkräften ausrücken. In Stuhr war ein altes Bauernhaus in Brand geraten. Als...
Virtuelle Gerichtsverhandlungen: Schleswig-Holstein testet neues Verfahren11.02.2026 14:46 Uhr
Die Gerichte sollen digitaler werden. Neben elektronischen Akten setzt Schleswig-Holstein auch auf virtuelle Gerichtsverhandlungen. Bisher mussten die Richter:innen zu Verhandlungen immer im Gerichtssaal sein, das ändert sich...
Wieder Feuer in Tiefgarage an der Kieler Hörn10.02.2026 18:15 Uhr
Die Feuerwehr Kiel ist am Dienstagnachmittag erneut zu einem Brand in einer Tiefgarage am Willy-Brandt-Ufer ausgerückt. Gegen 16:29 Uhr meldeten Zeug:innen eine starke Rauchentwicklung. Es ist der...