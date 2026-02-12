Am 1. Januar 2001 verschwand die 15-jährige Katrin Konert spurlos, nachdem sie am Abend die Wohnung ihres Freundes in Bergen an der Dumme (Niedersachsen) verlassen hatte. Hunderte Polizist:innen, Spürhunde, Helikopter kamen bei der Suche nach der Vermissten zum Einsatz – doch jede Spur verlief im Nichts. Bis heute ist ungeklärt, was ihr in jener Nacht widerfahren ist. Die Ermittler:innen haben die Hoffnung bis heute nicht aufgegeben. Für entscheidende Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen, wurde inzwischen eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.