In den vergangenen Monaten gab es immer wieder aus der Landwirtschaft Beschwerden über schlechtes Wetter und dementsprechend auch schlechten Ertrag. Bei den Kartoffeln allerdings fällt die Ernte in diesem Jahr üppig aus. Das Wetter war günstig und es gibt einen richtigen Kartoffelüberschuss. Doch genau diese Kartoffelschwemme bringt auch ein Problem mit sich. Der Kartoffelpreis ist zu niedrig, um die Kosten zu decken und die Einlagerung des Überschusses verbraucht zusätzlich finanzielle Ressourcen.