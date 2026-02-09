Rosenmontag ist in genau einer Woche und dann wird in vielen Städten wieder Karneval gefeiert. In Damme im Kreis Vechta (Niedersachsen) ist es seit mehr als 130 Jahren Tradition, dass der Karneval dort eine Woche früher beginnt. Am Sonntag wurde der große Auftakt der fünften Jahreszeit gefeiert und am heutigen Montag stand der große Rosenmontagsumzug an. Bunt und fröhlich sind die När:innen durch die Straßen gezogen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Eisbrecher kommen auf der Elbe an ihre Grenzen09.02.2026 18:09 Uhr
Die Eisbrecher vom Wasser- und Schifffahrtsamt Lauenburg (Schleswig-Holstein) drehen seit einer Woche ihre Runden auf der Elbe, um sie für den Schiffsverkehr wieder freizumachen. Doch das ist...
Immer mehr Kneipen in Kiel machen dicht09.02.2026 16:31 Uhr
Immer mehr Kneipen in Kiel (Schleswig-Holstein) sterben langsam aus. Während es früher ganz normal war, dass man sich auf ein Bierchen an der Ecke traf, ist das...
Robocup: Jugendliche kämpfen mit ihren Robotern um Teilnahme an Deutschen Meisterschaften09.02.2026 15:19 Uhr
Beim Wettbewerb Robocup geht es um logisches Denken, Programmieren, Tüfteln und Basteln in Team-Arbeit. Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren kamen am vergangenen Wochenende an der TU...
Bezahlbarer Wohnraum: Private Stiftung will Quartiere in Hannover schaffen09.02.2026 13:49 Uhr
Bezahlbare Wohnungen sind schwer zu finden. Laut einer aktuellen Studie fehlen allein in Niedersachsen und Bremen rund 130.000 Wohnungen. Auch in Hannover ist es auf dem Wohnungsmarkt...
Die Sturmflut 1976: Ausstellung im Dithmarscher Landesmuseum erinnert an Naturkatastrophe09.02.2026 13:39 Uhr
Im Dithmarscher Landesmuseum in Meldorf (Schleswig-Holstein) läuft noch bis zum 12. April eine Sonderausstellung zur Sturmflut vor gut 50 Jahren. Im nahegelegenen Christianskoog brach 1976 der Deich,...
Akkordeon ist Instrument des Jahres 2026 – viele Events in Hamburg09.02.2026 12:49 Uhr
Seit 2008 wird deutschlandweit vom Landesmusikrat das Instrument des Jahres gekürt. Von der Klarinette über die Gitarre bis zur Stimme war schon einiges dabei. Das Instrument des...