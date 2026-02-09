Rosenmontag ist in genau einer Woche und dann wird in vielen Städten wieder Karneval gefeiert. In Damme im Kreis Vechta (Niedersachsen) ist es seit mehr als 130 Jahren Tradition, dass der Karneval dort eine Woche früher beginnt. Am Sonntag wurde der große Auftakt der fünften Jahreszeit gefeiert und am heutigen Montag stand der große Rosenmontagsumzug an. Bunt und fröhlich sind die När:innen durch die Straßen gezogen.