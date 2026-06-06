Warum Hilfskräfte für Gratis-Rucksäcke «um ihr Leben rennen»

Besucher rennen zu Messebeginn auf der Messe Interschutz, um in Halle 15 einen von 1.000 kostenlosen Rucksäcken am Stand von Haix zu ergattern. Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa) –

Wenn die Messe Interschutz morgens um 9.00 Uhr ihre Pforten öffnet, rennen Hunderte Besucher – darunter vor allem Feuerwehrleute – so schnell sie können zur Halle 15. Alle haben ein Ziel: Sie wollen einen von 1.000 kostenlosen Rucksäcken ergattern. Das führt zu Schweiß und sogar Tränen.

«Bei manchem glaubt man, er renne um sein Leben», sagt ein Helfer kurz vor Messestart. Da stehen schon über 200 Menschen vor der Halle in der Schlange: Es sind Aussteller und Messehelfer. Auch sie wollen ihn haben, den «stylischen Rolltop-Rucksack im exklusiven „United by Fire“ Look», wie die offizielle Beschreibung lautet.

Die schnellsten Sprinter unter den normalen Messebesuchern sind teils entsetzt, dass die Schlange vor der Messehalle schon so lang ist. Ein kleines Mädchen in der Jacke einer Kinderfeuerwehr bricht gar in Tränen aus. Sie hat alles gegeben und ist gelaufen, so schnell sie konnte. Ob sie noch einen Rucksack bekommen wird?

Die Ausgabe der Rucksäcke beim Aussteller Haix, der für Funktionsschuhe und Bekleidung bei Einsatzkräften bekannt sind, geht geordnet über die Bühne. «An allen sechs Messetagen gibt es immer 1.000 Rucksäcke», sagt Pressesprecher Manuel Köppl. Das habe schon seit mehreren Messen Tradition. Insbesondere bei Feuerwehrleuten seien die Rucksäcke begehrt und Kult.

Wer an diesem Morgen leer ausgegangen ist, kann sein Glück am nächsten Messetag wieder versuchen. Oder auf die Suche in Kleinanzeigenportalen im Internet gehen. Dort werden die Rucksäcke für bis zu 180 Euro angeboten. Dabei kann man den limitierten Rucksack auch einfach am Messestand für 25 Euro käuflich erwerben.

Alternativ gibt es noch den Interschutz-Bierkrug für fünf Euro. Das Besondere: Man kann ihn zur Messe den ganzen Tag kostenlos wieder auffüllen lassen. Und auch sonst scheint alles mit Haix-Logo begehrt zu sein: «Unseren Mitarbeitern sind schon Trinkflaschen geklaut worden», berichtet Pressesprecher Köppl.

Für das kleine Mädchen gibt es auch ein Happy End. Sie bekommt an diesem Morgen einen Rucksack. Wieder fließen Tränen. Dieses Mal vor Freude.