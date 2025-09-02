1919 sollte das U-Boot U16 eigentlich als Reparation nach Großbritannien ausgeliefert werden, doch soweit kam es nicht, denn das Schiff der kaiserlichen Marine sank vor der Insel Scharhörn auf den Grund der Nordsee. Nun wurde ein erstes Wrackteil geborgen. Der zweite Teil könnte in den kommenden Tagen gehoben werden.