Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Über 250 Musikerinnen und Musiker treten bis Sonntag beim Landesentscheid von „Jugend musiziert“ in Lübeck an. Die besten Nachwuchstalente Schleswig-Holsteins können sich hier für den Bundeswettbewerb qualifizieren.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video02:10 Min.

Handyverbot an Schulen in Niedersachsen? Ausschuss beschäftigt sich mit Dauer-Streitthema

13.03.2026 17:08 Uhr

Soll es in Niedersachsen ein Handyverbot an Schulen geben? Mit dieser Frage hat sich am Freitag der Kultusausschuss des Niedersächsischen Landtags beschäftigt. Die rot-grüne Regierung will, dass...

Video02:34 Min.

Sonntagsöffnungen in Tourismusorten: Bäderregelung in Schleswig-Holstein auf der Kippe?

13.03.2026 17:02 Uhr

Nachdem das Oberverwaltungsgericht Greifswald die Bäderregelung, die Sonntagsöffnungen in Tourismusorten festlegt, in Mecklenburg-Vorpommern gekippt hat, wächst in Schleswig-Holstein die Sorge vor einer ähnlichen Entscheidung. Zum Start der...

Video02:19 Min.

Bremer Aufräumtage: Gemeinsam für eine saubere Stadt

13.03.2026 16:20 Uhr

Tausende Menschen in Bremen engagieren sich im Rahmen der Aufräumtage wieder gemeinsam für eine saubere Stadt. In diesem Jahr findet die Aktion am Freitag und Samstag statt,...

Video00:58 Sek.

Gastro- und Food-Trends: Internorga 2026 in Hamburg eröffnet

13.03.2026 16:19 Uhr

In Hamburg hat am Freitag die Food-Messe Internorga eröffnet. Auf dem Gelände der Hamburg Messe präsentieren internationale und nationale Aussteller bis Dienstag die neuesten Produkte und Trends...

Video02:33 Min.

Bundesweit einmalig: Zentrales Logistikzentrum für Rettungswagen in Bremen eröffnet

13.03.2026 15:31 Uhr

Im Bremer Stadtgebiet gibt es 15 Rettungswachen. Bisher war jede einzelne selbst für die Reinigung und Ausrüstung ihrer Rettungswagen zuständig. Jetzt hat ein neues, zentrales Logistikzentrum eröffnet....

Video04:36 Min.

The Voice Kids: Alina aus Langenhagen sorgt für Gänsehaut

13.03.2026 14:12 Uhr

Mit ihrer Performance des Songs „Skyfall“ von Adele hat Alina Apel aus Langenhagen (Niedersachsen) für Gänsehaut gesorgt und die Coaches begeistert. Im Team Leony geht es für...

Zur Startseite