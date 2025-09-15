Die Schaustellerbranche hatte zu Corona-Zeiten ordentlich zu kämpfen. Danach kam ein Aufschwung, die Menschen im Norden wollten wieder auf Jahrmärkte gehen. Am Freitag ist der Jahrmarkt in Flensburg (Schleswig-Holstein) gestartet. Trotz der erforderlichen Preiserhöhungen rechnen die Schaustellenden mit vielen Besuchenden und dementsprechend guten Umsätzen.