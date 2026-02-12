In der Fußball-Bundesliga steht für die Hamburger Teams ein richtungsweisendes Wochenende an. Der FC St. Pauli trifft am Samstag auf Bayer 04 Leverkusen. Hoffnung macht, dass zuletzt gegen VfB Stuttgart die lange Negativserie beendet werden konnte – ein möglicher Schub für die kommende Aufgabe. Der HSV hat sich derweil ins Tabellenmittelfeld vorgearbeitet und will am Samstag gegen Union Berlin nachlegen.
