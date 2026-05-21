Flensburg verliert knapp beim neuen Meister Magdeburg

Magdeburg (dpa/lno) –

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben den vorzeitigen Titelgewinn des SC Magdeburg nicht verhindern können. Nach großem Kampf hieß es am Ende 30:31 (13:13), was drei Spieltage vor dem Saisonende die Meisterschaft für die Magdeburger bedeutete

Beste Werfer waren Simon Pytlick mit acht Toren für Flensburg und Gisli Kristjansson mit sechs Treffern für die Gastgeber. Durch die knappe Niederlage fiel die SG hinter die Füchse Berlin auf Platz drei zurück. Die Hauptstädter kamen nicht über ein 30:30 (11:15) gegen die TSV Hannover-Burgdorf hinaus, zogen mit ebenfalls 49:13 Punkten dank der besseren Tordifferenz vorbei.

Gestützt auf eine starke Leistung ihres Torhüters Benjamin Buric fanden die Norddeutschen gut in die Partie. Der Bosnier wehrte unter anderem Siebenmeter von Omar Ingi Magnusson und Matthias Musche ab. So zog die SG auf 10:6 (19. Minute) davon. Es gelang den Flensburgern aber nicht, diesen Vorsprung mit in die Halbzeit zu nehmen.

Auch der zweite Flensburger Torwart ist zur Stelle

In der zweiten Hälfte war dann Kevin Möller zur Stelle. Der zweite Torwart der Gäste wehrte zwei Strafwürfe von Tim Hornke und einen von Magnusson ab. Im Angriff riss Pytlick das Spiel an sich. «Wir brauchen mehr in der Verteidigung», forderte SCM-Trainer Bennet Wiegert, dessen Team weiter einem Vorsprung der SG hinterherrannte.

Gute zehn Minuten vor dem Abpfiff überstand Flensburg eine doppelte Unterzahl und stellte sogar auf 27:24. Magdeburg glaubte aber an sich. Philipp Weber behielt jetzt von der Siebenmeter-Linie die Nerven. So kam der SCM zum knappen Sieg und zur vorzeitigen Meisterschaft.