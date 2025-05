HSV-Party in der Innenstadt: Polizei rechnet heute mit 120.000 Fans

Der HSV um Trainer Merlin Polzin feiert den Aufstieg in die Bundesliga. Marcus Brandt/dpa

Zehntausende Fans des Hamburger SV werden heute in der Innenstadt zur großen Feier anlässlich des Doppelaufstiegs der Frauen und Männer in Bundesliga erwartet. Knapp eine Woche nach dem besonderen Coup des norddeutschen Traditionsclubs empfängt der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher ab 17:00 Uhr die Aufsteiger im Rathaus.

Schon vorher am Nachmittag wird die HSV-Flagge am Rathaus gehisst. Die Polizei rechnet mehreren Medienberichten zufolge insgesamt mit 120.000 Fans.

Auf Trucks um die Binnenalster

Nach dem Empfang im Rathaus wollen sich die Teams gegen 18:45 Uhr auf großen Trucks mit Musik in Bewegung setzen und einmal um die Binnenalster ziehen, um sich bis etwa 21:00 Uhr bei den Fans für die Unterstützung zu bedanken. Nach dem Start am Jungfernstieg über den Ballindamm wird es noch am Gänsemarkt eine Kundgebung geben. Der HSV bat seine Fans in einer Mitteilung darum, sich auf der gesamten Strecke zu verteilen.

SAT.1 REGIONAL/dpa