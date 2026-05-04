Die A-Jugend-Mannschaft des THW Kiel hat am Sonntag die Ostseehalle mit 4.200 Zuschauer:innen gefüllt – ein deutscher Rekord für ein Jugendhandballspiel. Es war das Hinspiel gegen SC Magdeburg im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Ein Spieler stand dabei besonders im Mittelpunkt: Rasmus Ankermann. Expert:innen sagen ihm eine große Zukunft voraus. Der 18-Jährige ist bereits fester Bestandteil der Profimannschaft der Kieler. Nun will er sich seinen Traum erfüllen und die erste Jugendmeisterschaft der Vereinsgeschichte für den THW Kiel gewinnen.
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