Der Bremer Ultraläufer Savas Coban hat die Türkei umrundet. Fast 4.700 Kilometer hat er zu Fuß zurückgelegt. Extreme Läufe haben Savas Coban bereits rund um die Welt geführt. In Peru stellte er einen Weltrekord auf: den längsten Ultralauf über 5.170 Kilometer in 87 Tagen. Doch der Lauf rund um die Türkei war mehr als ein sportliches Abenteuer. Für den 33-Jährigen war es auch eine Reise in das Heimatland seiner Eltern. Über diese besondere Reise hat er das Buch „Home Run: 80 Tage, 80 Ultra-Marathons“ geschrieben.
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