Bei Temperaturen weit über 30 Grad konnten die Schüler:innen in Niedersachsen am Mittwoch die Ferien ausklingen lassen. Es gab Freibadspaß, jede Menge Eis und viel gute Laune. Ab Donnerstag sieht das in den Klassenräumen wahrscheinlich anders aus. Die Grundschule am Saturnring in Garbsen hat sich etwas einfallen lassen, um für den Rekord-Hitze-Schulstart vorbereitet zu sein.