Die frühen 2000er Jahre waren die Zeit des Durchbruchs für Hip-Hop und Rap – weg von der Straße, hin zur kommerziellen Musikindustrie. Aus der Zeit kommen große Namen wie Jay-Z, Missy Elliott und Co. Ein Hamburger Fotograf hatte sie alle vor der Linse – Berry Behrendt. 60 seiner Fotos aus dieser Zeit gibt es jetzt in einer Ausstellung in der Hamburg-Eimsbütteler MUMA Gallery zu sehen.
