Der Frühling kommt – und mit ihm auch die Pollen. Für Allergiker:innen beginnt damit wieder die Leidenszeit. Mehr als 12 Millionen Erwachsene in Deutschland leiden unter Heuschnupfen. Die Pollensaison hat in diesem Jahr im Norden besonders früh begonnen. Damit starten bei vielen auch die Beschwerden wie juckende Augen, eine laufende Nase und Niesattacken früher als gewohnt. In Hamburg sind aktuell vor allem Hasel-, Erlen- und Birkenpollen unterwegs.

Warum viele so stark auf Pollen reagieren und welche Alltags-Tipps helfen können, darüber hat SAT.1 REGIONAL-Moderatorin Amelie Harmgarth mit Dr. Karsten Kleinert, Allergologe an der Asklepios Klinik in Harburg, gesprochen.