Karl von Puttkamer sammelt in seinem Privatmuseum in Gnutz im Kreis Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein) so ziemlich alles. Küchengeräte, Jauchekellen, alte Fernseher oder Kochlöffel – die Auswahl ist riesig. So ist auf seinem Dachboden ein richtiges Heimatmuseum entstanden. Die vielen Anekdoten und Informationen zu seinen Raritäten erzählt er den Besucher:innen sehr gern persönlich.

