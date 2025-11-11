Knapp 48 Milliarden Euro umfasst der niedersächsische Haushalt für das kommende Jahr. Ein Großteil geht für Sozialleistungen, Gehälter und Zinsen drauf. Über die sogenannte „politische Liste“ können aber auch die Regierungsfraktionen noch Akzente setzen. Diesmal konnten sie fast 100 Millionen Euro frei verteilen.