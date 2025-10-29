Beleidigungen, Mordaufrufe und Vergewaltigungsdrohungen fluten das Netz. Das Problem ist nicht neu und es wächst. In Hannover (Niedersachsen) fand am Dienstag eine Podiumsdiskussion statt, um sich mit Hasskriminalität im Internet auseinanderzusetzen. Mit dem Thema „Anzeige ist raus“ kamen Betroffene, Expert:innen und Vertretende der Justiz zusammen.