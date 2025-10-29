Beleidigungen, Mordaufrufe und Vergewaltigungsdrohungen fluten das Netz. Das Problem ist nicht neu und es wächst. In Hannover (Niedersachsen) fand am Dienstag eine Podiumsdiskussion statt, um sich mit Hasskriminalität im Internet auseinanderzusetzen. Mit dem Thema „Anzeige ist raus“ kamen Betroffene, Expert:innen und Vertretende der Justiz zusammen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Vogelgrippe: Hamburg verhängt Stallpflicht29.10.2025 14:21 Uhr
Die Hamburger Bezirke verhängen wegen der Vogelgrippe Stallpflicht in der Stadt. Die Vorgabe tritt zum 31. Oktober in Kraft, wie die Hamburger Verbraucherschutzbehörde mitteilte. Zunächst hatte die...
Zugverkehr von Hamburg nach Sylt wieder frei29.10.2025 08:40 Uhr
Nach der Reparatur eines defekten Stellwerks in Hochdonn (Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein) ist die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Sylt wieder freigegeben worden. Die Zugverbindungen auf der Strecke fahren...
Tödliche Radunfälle in Hamburg: Ärzte im Norden fordern Helmpflicht28.10.2025 17:44 Uhr
Zwölf tödliche Fahrradunfälle hat es in diesem Jahr bereits in Hamburg gegeben. Das sind so viele wie zuletzt vor zehn Jahren. Einige Ärzt:innen fordern nun eine Helmpflicht....
IHK-Tourismustag 2025 in Osnabrück28.10.2025 17:12 Uhr
Die Tourismusbranche steht auch in Niedersachsen vor großen Herausforderungen. Beim 21. Tourismustag der IHK Niedersachsen in Osnabrück haben rund 200 Fachleute über mögliche Lösungen diskutiert.
Grippeschutz: Immer weniger Menschen im Norden lassen sich gegen Influenza impfen28.10.2025 16:16 Uhr
Von Oktober bis Mitte Dezember ist die beste Zeit für eine Grippeimpfung, empfiehlt das Robert-Koch-Institut. Doch immer weniger Menschen in Schleswig-Holstein lassen sich gegen Influenza impfen, was...
Diskussion um Gesetz zur Erhaltung von Dauergrünland in Schleswig-Holstein28.10.2025 14:34 Uhr
Landwirtschaft und Naturschutz zu balancieren, ist oft nicht einfach. Um das Grünland in Schleswig-Holstein stärker zu schützen, wurde 2013 das Dauergrünlanderhaltungsgesetz (DGLG) erlassen. Dieses wird allerdings von...