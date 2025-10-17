Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Der renommierte Münchhausen-Preis zeichnet Personen aus, die eine besondere Begabung in Darstellung, Rede oder auch Fantasie haben. Am Freitagabend wird er in Bodenwerder (Niedersachsen) verliehen und geht in diesem Jahr an Schauspieler, Komiker und Entertainer Hape Kerkeling. Vorherige Preisträger waren unter anderem Dieter Nuhr und Helge Schneider. Der Preis erinnert an den Baron von Münchhausen, der in Bodenwerder geboren wurde und dessen Lügen-Geschichten weltbekannt sind.

SAT.1 REGIONAL-Reporter Olli Vollmering hat die Preisverleihung begleitet.


WEITERE BEITRÄGE AUS „Szene & Kultur“

Video03:01 Min.

Michael Jackson jenseits von Vorurteilen und Klischees: Neue Ausstellung in Wedel

17.10.2025 14:05 Uhr

Er war ein Phänomen, ein Künstler, ein Ausnahmetalent: Michael Jackson hat die Musikwelt geprägt wie kaum ein anderer – und gleichzeitig viele Fragen hinterlassen. Das Ernst Barlach...

Video03:20 Min.

Bryan Adams präsentiert seine Fotografien in Göttingen

17.10.2025 11:21 Uhr

Bryan Adams ist einer der größten Rockstars unserer Zeit – und jetzt zeigt er eine ganz andere Seite von sich. Im Kunsthaus Göttingen (Niedersachsen) sind seine Fotografien...

Video02:31 Min.

Überseemuseum Bremen zeigt neue Sonderausstellung über Magie im Wandel der Zeit

16.10.2025 16:50 Uhr

Im Überseemuseum Bremen eröffnet am Samstag die neue Sonderausstellung „Magie“. Exponate aus Naturwissenschaft, Archäologie und Ethnologie zeigen, wie Menschen in Vergangenheit und Gegenwart mit Zauberei, Aberglauben und...

Startschuss für den Bremer Freimarkt: 17 Tage Volksfeststimmung stehen bevor

16.10.2025 08:54 Uhr

Bald drehen sich wieder die Karussells, die Festzelte öffnen und die Schankbetriebe zapfen das erste Bier: An diesem Freitag beginnt mit dem Bremer Freimarkt eines der größten...

Video02:01 Min.

Musical „Tarzan“ kommt zurück nach Hamburg: Flug-Proben an den Lianen laufen auf Hochtouren

15.10.2025 16:23 Uhr

Das Musical „Tarzan“ kommt zurück nach Hamburg. Das Erfolgsmusical, das von 2008 bis 2013 schon in der Neuen Flora begeisterte, wird Ende November sein Comeback feiern. Jetzt...

Video02:27 Min.

Blutiger Boden. Die Tatorte des NSU: Altonaer Museum zeigt Fotoausstellung, um zu erinnern

14.10.2025 16:18 Uhr

In den 2000er Jahren wurden in Deutschland neun Männer mit türkischer und griechischer Abstammung sowie eine Polizistin durch brutale Anschläge der rechtsradikalen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) ermordet....

Zur Startseite