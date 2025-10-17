Der renommierte Münchhausen-Preis zeichnet Personen aus, die eine besondere Begabung in Darstellung, Rede oder auch Fantasie haben. Am Freitagabend wird er in Bodenwerder (Niedersachsen) verliehen und geht in diesem Jahr an Schauspieler, Komiker und Entertainer Hape Kerkeling. Vorherige Preisträger waren unter anderem Dieter Nuhr und Helge Schneider. Der Preis erinnert an den Baron von Münchhausen, der in Bodenwerder geboren wurde und dessen Lügen-Geschichten weltbekannt sind.

SAT.1 REGIONAL-Reporter Olli Vollmering hat die Preisverleihung begleitet.



