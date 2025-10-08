Die HanseMerkur hat am Dienstag zum 44. Mal fünf Initiativen aus ganz Deutschland mit einem Preis für Kinderschutz ausgezeichnet. Es wurden Preisgelder im Wert von insgesamt 110.000 Euro vergeben. Bei dem Preis geht es um Einrichtungen, die sich auf besondere Art und Weise für Kinder engagieren. Den Hauptpreis hat der Verein Herzetter aus Hamburg gewonnen. Der gemeinnützige Verein wurde 2016 gegründet und bietet kostenfreie Reanimationstrainings für Kinder ab fünf Jahren an Hamburger Schulen an.