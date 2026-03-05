Die Hamburger Hochbahn hat eine Kampagne für mehr Sicherheit gestartet und bietet in diesem Zusammenhang einen Workshop mit dem Titel „Zivilcourage“ an. Dort lernt man, wie man sich in brenzligen Situationen verhalten sollte und wie man am besten Hilfe holt. Denn alles ist besser als wegzuschauen und untätig zu sein.