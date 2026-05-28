Restaurantschiff im Eckernförder Hafen gesunken

Ein marodes Restaurantschiff ist am Donnerstag im Eckernförder Hafen gesunken – die Feuerwehr sicherte das Wrack. (Symbolbild) Philipp von Ditfurth/dpa

Eckernförde (dpa/lno) –

Im Eckernförder Hafen ist am Donnerstagmorgen ein marodes Restaurantschiff gesunken. Die Feuerwehr sei seit dem Morgen im Einsatz – die Arbeiten am Wrack der «Capella» dauerten am Mittag an, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Neumünster der Deutschen Presse-Agentur. Auch die Wasserschutzpolizei und das Ordnungsamt waren demnach vor Ort.

Zuvor hatte shz.de berichtet. Dem Bericht zufolge sei eine Ölsperre ausgelegt worden, obwohl derzeit keine Betriebsstoffe auszutreten scheinen. Diese seien aus Sicherheitsgründen bereits in der Vergangenheit aus dem maroden Fischkutter gepumpt worden.

Augenzeugen berichteten, dass das Heck am Morgen auffällig tief im Wasser lag – wenig später habe das Schiff auf Grund gelegen.

Die Verantwortlichen waren am Mittag zu Beratungen im Rathaus zusammengekommen. Nachdem das ehemalige Räuchereischiff lange Jahre als schwimmendes Restaurant im Hafen gedient hatte, war bereits in den vergangenen Jahren immer wieder Wasser in das marode Schiff eingebrochen.