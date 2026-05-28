Zahlreiche Gebäude von Betrügerbande durchsucht

Oldenburg (dpa) –

Zahlreiche Gebäude einer Betrügerbande sind am Mittwoch in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen durchsucht worden. Es handelt sich um die Wohnorte und Arbeitsplätze von sechs Männern, die illegale Geschäfte mit CO2-Zertifikaten durchgeführt haben sollen, wie die Polizei mitteilte. Sie sollen so einen Schaden von mehr als einer halben Million Euro verursacht haben.

Die Verdächtigen sind den Angaben nach zwischen 23 und 37 Jahren alt. Sie wurden nach den Durchsuchungen auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei stellte zahlreiche Beweismittel sicher, machte aber keine weiteren Angaben dazu. Die durchsuchten Gebäude befanden sich im Nordwesten Niedersachsens zwischen Wilhelmshaven, Oldenburg und Papenburg sowie in Münster und Wuppertal in Nordrhein-Westfalen. Genauere Details waren zunächst nicht bekannt, die Ermittlungen dauern an.