Zwei Babys überstehen Frontalzusammenstoß unverletzt

Herzlake (dpa/lni) –

Zwei Säuglinge haben den Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen bei Herzlake im Emsland unverletzt überstanden. Zwei Erwachsene, die mit den Babys in dem Auto unterwegs waren, wurden bei dem Unfall dagegen schwer verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der 28 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der 30 Jahre alte Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 213 auf die Gegenfahrbahn geraten und dort dann mit dem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen. Mit ihm saß eine 29 Jahre alte Beifahrerin im Auto. Beide kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Auch die Säuglinge, die weniger als ein Jahr alt sind, wurden vorsorglich in eine Klinik gebracht, sagte die Polizeisprecherin. Sie blieben unverletzt. Ob es sich bei den vier um eine Familie handelte, war zunächst nicht bekannt.

Durch die Kollision überschlug sich das Auto nach Angaben der Polizei und blieb schließlich auf der Seite liegen. Die Bundesstraße wurde an der Unfallstelle über Stunden für die Unfallaufnahme und die Bergung gesperrt. Zahlreiche Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.