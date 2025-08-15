Schiffe, Hafenkräne, Wasser und die Elbphilharmonie im Hamburger Hafen faszinieren sowohl Besucher:innen als auch Einheimische. Die Landungsbrücken sind der Tourist:innen-Hotspot der Hansestadt schlechthin. Jedes Jahr kommen dort mehr als acht Millionen Menschen hin. Eine Hafenrundfahrt ist da für viele natürlich eine optimale Möglichkeit, all die Besonderheiten des Hafengebiets hautnah zu erleben. Vor allem bei dem sommerlichen Wetter zurzeit.
