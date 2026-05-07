Hafengeburtstag 2026: Straßensperrungen und Verkehrseinschränkungen

Archiv: Hafengeburtstag an den Hamburger Landungsbrücken. Bild: ralfspangenberg/stock.adobe.com

Von Mittwoch an kommt es rund um den Hafengeburtstag zu zahlreichen Straßensperrungen und Umleitungen – betroffen ist der Bereich zwischen Fischmarkt und Elbphilharmonie sowie Teile der Elbe.

Weitere wichtige Hinweise der Polizei:

• Drohnenflugverbot über dem Veranstaltungsgebiet

• Waffenverbot auf dem Gelände und im ÖPNV

• Empfehlung: Für An- und Abreise möglichst Bus und Bahn nutzen

Weitere Veranstaltungen

Neben dem Hafengeburtstag sorgen auch weitere Veranstaltungen am Wochenende zusätzlich für Verkehrsbehinderungen:

• Freitag: Demo durch die Innenstadt (09-14 Uhr / ca. 2.500 Teilnehmende)

• Samstag: großer Aufzug rund um den Jungfernstieg (14-16:25 Uhr / ca. 7.000 Teilnehmende)

• Sonntag: weitere Demo in der Mönckebergstraße (14-19 Uhr / bis zu 7.000 Teilnehmende)

• Außerdem spielt der HSV am Sonntagnachmittag sein letztes Heimspiel der Saison gegen Freiburg.

Mehr Infos:

Hafengeburtstag 2026: Übersicht der Polizei Hamburg

Hafengeburtstag Programm

SAT.1 REGIONAL/dpa