Am 29. und 30. August läuft jeweils um 20:15 Uhr live in Sat.1 Guinness World Records – die große Show der Weltrekorde“. Einer der Teilnehmenden, die am Freitag zu sehen sein werden, kommt aus Hamburg und hat sich für die Show etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Er will den weitesten Basketball Slam Dunk mithilfe eines Trampolins durchführen. Der 34-Jährige ist 26-facher Deutscher Meister und zweifacher Europameister im Trampolinturnen. Doch eigentlich hat er einen ganz anderen Beruf: Daniel Schmidt ist Polizist.

