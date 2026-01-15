Der Hamburger SV hat grünes Licht für das Heimspiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach gegeben. Nach Schäden durch das Tauwetter war die Sicherheitslage rund um das Stadiondach zunächst unklar. Nun ist die Zitterpartie beendet: Im Volksparkstadion kann planmäßig Fußball gespielt werden.

Der sogenannte Catwalk – die begehbare Metallbrücke unter dem Stadiondach – ist sicher. Das bestätigten Statiker:innen am Donnerstag nach intensiven Kontrollen aller Stahlträger. Damit steht der Austragung der Partie nichts mehr im Weg.