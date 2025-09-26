Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Mit einem großen Zapfenstreich hat die Marine in Flensburg-Mürwik (Schleswig-Holstein) am vergangenen Abend den Befehlshaber der Flotte, Vizeadmiral Frank Martin Lenski, feierlich verabschiedet. Nach 44 Jahren endet die Dienstzeit des Inspekteurs bei der Bundeswehr.
Nachfolger wird Konteradmiral Axel Deertz. Er sieht die schwierigste Aufgabe in der Personalgewinnung.
Die Marineführung steht vor großen Herausforderungen bei größer werdender Bedrohung.

