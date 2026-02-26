In Meppen (Niedersachsen) kam es am Mittwochabend auf einem Firmengelände zu einem schweren Brand, bei dem mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge zerstört wurden. Einsatzkräfte fanden die Traktoren bereits in Vollbrand vor. Nach bisherigen Erkenntnissen begann das Feuer an einem abgestellten Schlepper und breitete sich schnell aus. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Brandursache. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt.
