Ab Mitte Oktober beginnt die Zeit, in denen verstärkt die Influenza-Viren unterwegs sind. Neben den klassischen Erkältungen treten dann auch wieder die schwerwiegenderen Grippeerkrankungen auf. Am heutigen Mittwoch hat der Hausärzteverband Niedersachsen zum Impfen aufgerufen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Medizin“

Video03:46 Min.

Grippeimpfung in Apotheken: Aktionsmonat in Hamburg

08.10.2025 22:25 Uhr

Die echte Grippe tritt zwar nur selten auf, aber mit 390.000 bestätigten Fällen war der vergangene Winter eine sehr starke Influenza-Saison. Apotheken in Hamburg haben jetzt einen...

Video03:14 Min.

„Avatar-Praxis“ in Scheeßel: Videosprechstunden beim Arzt

06.10.2025 20:59 Uhr

Eine Praxis in Scheeßel im Kreis Rotenburg (Niedersachsen) geht wegen des Hausärzt:innenmangels – vor allem auf dem Land – neue Wege. In der so genannten Avatar-Praxis wird...

Video03:02 Min.

Abnehmspritze auf Rezept? Gesundheitsminister Philippi will Übergewicht in Niedersachsen senken

02.10.2025 16:04 Uhr

Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland sind übergewichtig – rund jeder Fünfte sogar stark fettleibig (adipös). Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) schlägt deshalb vor, dass...

Video02:05 Min.

ePA wird Pflicht: Wie gut ist Hamburg auf die elektronische Patientenakte vorbereitet?

30.09.2025 16:49 Uhr

Seit Ende April können Arztpraxen, Krankenhäuser und Apotheken die elektronische Patientenakte nutzen. Ab dem 1. Oktober, dem morgigen Mittwoch, müssen sie das. Doch wie gut sind Ärztinnen,...

Video05:36 Min.

Herzerkrankungen: Prävention bleibt trotz medizinischer Fortschritte unerlässlich

29.09.2025 15:55 Uhr

Trotz medizinischer Fortschritte bleiben kardiovaskuläre Erkrankungen weltweit eine der häufigsten Todesursachen. Um darauf aufmerksam zu machen, gibt es den Weltherztag. Der soll daran erinnern, dass Prävention enorm...

Video02:57 Min.

Nachtschattengewächse als Basis für neue Medikamente: Forschung in Hannover

25.09.2025 11:57 Uhr

Pflanzen können heilende Wirkungen haben – das ist schon lange bekannt. Eine Forschungsgruppe der Leibniz Universität Hannover (Niedersachsen) hat jetzt allerdings den Grundstein für mögliche neue Medikamente...

