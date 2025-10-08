Ab Mitte Oktober beginnt die Zeit, in denen verstärkt die Influenza-Viren unterwegs sind. Neben den klassischen Erkältungen treten dann auch wieder die schwerwiegenderen Grippeerkrankungen auf. Am heutigen Mittwoch hat der Hausärzteverband Niedersachsen zum Impfen aufgerufen.
