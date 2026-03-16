Eine Krankenversicherung ist in Deutschland Pflicht. Trotzdem hat das System Lücken. Ob Wohnungslose oder Selbstständige, die ihre Beiträge nicht mehr zahlen können – viele stehen dann vor einem großen Problem, wenn es ihnen gesundheitlich schlecht geht. In Norderstedt (Schleswig-Holstein) entsteht für Menschen ohne Krankenversicherung aktuell die erste Arztpraxis ohne Grenzen vom Deutschen Roten Kreuz. In etwa zwei Wochen ist Eröffnung.