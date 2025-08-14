In Niedersachsen und Bremen wird fleißig gegrillt. Bei Holzkohle und Gas scheiden sich allerdings die Geister und auch bei der Wahl der richtigen Grillzange gibt es sicher Diskussionsbedarf. Nicht so bei Hubert Lenort aus Rinteln. Der hat die ultimativen Grillzangen für jeden Zweck entwickelt, perfektioniert und baut sie auch noch selber in seinem Keller. Über 500 Exemplare verkauft der Rentner im Jahr.