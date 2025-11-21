In der Orangerie Herrenhausen in Hannover (Niedersachsen) startet am heutigen Freitag das GOP Wintervarieté. Die Show heißt „Sentimientos“ und ist vollgepackt mit spanischem Temperament, Akrobatik und Tanz. Das Wintervarieté läuft bis zum 18. Januar – die Preise starten bei 39 Euro.