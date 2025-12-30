Im einzigen Gartenbaubetrieb Schleswig-Holsteins, der Glücksklee produziert, läuft dieser Tage alles auf Hochtouren. Der zarte Glücksbringer aus Mexiko tritt jetzt, zwischen den Jahren, seine Reise vom beschaulichen Gönnebek aus in alle Teile Deutschlands und sogar ins Ausland an. SAT.1 REGIONAL-Reporterin Andrea von Burgsdorff war vor Ort, hat sich die rund 40 verschiedenen Varianten angesehen und sich erneut davon überzeugt, warum der Glücksklee bis heute zu den beliebtesten und perfekt passenden Silvestergeschenken zählt.