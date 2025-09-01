Nach fast 400 Jahren im Einsatz wurde am Montag die Gloria-Glocke aus dem Turm der Hauptkirche St. Katharinen in Hamburg gehoben. Die älteste noch erhaltene Glocke Hamburgs soll restauriert werden. Weil die Gloria aber auch die schwerste Glocke Norddeutschlands ist, war es eine ordentliche logistische Aufgabe, sie aus dem Turm zu bekommen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Pfandflaschen-Erlös vom Hamburger Flughafen für Hinz und Kunzt01.09.2025 15:01 Uhr
Die Pfandflaschen, die am Hamburg Airport direkt vor dem Check-In in die Sammelbehälter geworfen werden, landen nicht einfach im Plastikmüll. Das gesammelte Pfand wird in Hamburg gespendet....
Red Bull Wattlauf in Cuxhaven: Wettlauf nach Neuwerk01.09.2025 15:00 Uhr
Bei besten Wetterbedingungen ging es für knapp 500 Menschen am Sonntag beim Red Bull Wattlauf von Cuxhaven (Niedersachsen) durch Priele und Schlick zur Insel Neuwerk und wieder...
„Mobile Einsatztruppe“: Senioren packen ehrenamtlich in Drage mit an01.09.2025 14:53 Uhr
Die „mobile Einsatztruppe“ besteht aus 17 Senior:innen aus Drage im Kreis Nordfriesland (Schleswig-Holstein), die regelmäßig ehrenamtlich die Ärmel hochkrempeln und in der Gemeinde mit anpacken.Zusammen setzen sie...
„Schlammassel“ am Steinhuder Meer sorgt für Ärger bei Wassersportlern01.09.2025 12:29 Uhr
Immer gegen Ende der Saison gibt es am Steinhuder Meer Ärger. Der Wasserstand ist dann meist niedrig und macht Segler:innen und anderen Wassersportler:innen das Leben schwer –...
In & Out: Der Monatsrückblick für August 202501.09.2025 11:14 Uhr
Der August liegt bereits hinter uns. Allerhöchste Zeit für den Monatsrückblick. Wie jeden Monat lässt SAT.1 REGIONAL die vergangenen vier Wochen Revue passieren. Was war „In“ und...
500.000 Menschen feiern Tag der Niedersachsen in Osnabrück01.09.2025 08:39 Uhr
Rund 500.000 Menschen haben nach Angaben der Veranstaltenden den Tag der Niedersachsen in Osnabrück besucht. „Das ganze Fest ist friedlich abgelaufen. Wirklich keine Zwischenfälle, die irgendeine Erwähnung...