Nach fast 400 Jahren im Einsatz wurde am Montag die Gloria-Glocke aus dem Turm der Hauptkirche St. Katharinen in Hamburg gehoben. Die älteste noch erhaltene Glocke Hamburgs soll restauriert werden. Weil die Gloria aber auch die schwerste Glocke Norddeutschlands ist, war es eine ordentliche logistische Aufgabe, sie aus dem Turm zu bekommen.